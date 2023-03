Revivez le match nul entre Marseille et Strasbourg !

Il y a encore trois semaines, tout Marseille était en plein dans un rêve. L’OM venait de décrocher une importante victoire à Toulouse, croyait de plus en plus au titre en Ligue 1, voyant dans le même temps le PSG se liquéfier, et imaginait même aller soulever un trophée au Stade de France deux mois plus tard.

Depuis, le rêve s’est transformé en cauchemar en l’espace de trois jours fin février et la sirène du retour à la réalité a sonné. Il n’est aujourd’hui plus question de titre, mais d’assurer une deuxième place très convoitée, dans l’espoir de sauver la saison. Et les Phocéens ont un point fort dans leurs bagages : cette année, ils ont toujours su se relever après les secousses.

