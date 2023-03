OM : tomber pour mieux rebondir ?

Marseille retrouve ce dimanche un Vélodrome resté sur une lourde défaite face à Paris, puis sur une terrible désillusion contre Annecy. Igor Tudor et ses gars n’ont plus mille choses à penser : il leur faut aller chercher impérativement la deuxième place pour sauver leur saison.

Il y a encore trois semaines, tout Marseille était en plein dans un rêve. L’OM venait de décrocher une importante victoire à Toulouse, croyait de plus en plus au titre en Ligue 1, voyant dans le même temps le PSG se liquéfier, et imaginait même aller soulever un trophée au Stade de France deux mois plus tard. Depuis, le rêve s’est transformé en cauchemar en l’espace de trois jours fin février (Paris a pris sa revanche dans le Classique, puis l’orage Annecy est arrivé) et la sirène du retour à la réalité a sonné. Il n’est aujourd’hui plus question de titre, mais d’assurer une deuxième place très convoitée, dans l’espoir de sauver la saison. Et les Phocéens ont un point fort dans leurs bagages : cette année, ils ont toujours su se relever après les secousses.

« Il ne faut pas manquer de respect aux supporters »

Après les interrogations de l’été, notamment autour du choix de Tudor pour succéder à Sampaoli, Marseille avait commencé tambour battant son championnat et fait disparaître les doutes. Bis repetita deux mois plus tard : à la suite de la déroute face à Tottenham en Ligue des champions, l’OM avait relevé la tête en enchaînant huit victoires de suite, dont deux contre Lyon puis Monaco. Dimanche dernier, les Marseillais avaient l’obligation de repartir de l’avant après les défaites contre Paris et Annecy, lors du choc contre Rennes. Là encore, la bande de Tudor a fait pencher la balance en sa faveur au terme d’un match difficile, mais qui pourrait s’avérer ô combien crucial en fin de saison.

Cette équipe, qui a plus que déçu une grande partie de ses supporters en Coupe de France, s’apprête ce dimanche à retrouver un stade encore à guichets fermés, qui sera plus que jamais intransigeant avec ses joueurs. « J’ai perdu deux finales de Coupe, elles ont été moins dures que celle d’Annecy. On a eu deux jours un peu compliqués, mais il a fallu préparer Rennes. On a réussi à marquer et tenir jusqu’au bout. On s’est bien préparés pour Strasbourg, il ne faut pas rigoler avec les supporters, leur manquer de respect. Quand on réussit à se relever, cela démontre la force mentale du groupe », a d’ailleurs concédé Ruslan Malinovskyi à la presse cette semaine. Alors que Lens, Monaco et Rennes marquent le pas derrière, une victoire ce dimanche pourrait permettre aux Marseillais de s’offrir un sacré bol d’air et de mettre à distance certains candidats à l’Europe, mais surtout, éviter la fronde d’un public qui s’impatiente.

Les contours du prochain effectif à dessiner

Ces douze matchs restants à l’OM jusqu’à la fin de saison devraient également permettre d’y voir plus clair pour l’avenir, notamment sur les contours de l’effectif pour le prochain exercice. De plus en plus de bruits courent autour d’un futur départ vers l’Angleterre de Mattéo Guendouzi pour une somme pouvant atteindre entre 30 et 40 millions, le chevelu n’ayant pas forcément retrouvé son niveau pré-Mondial, et étant même sorti à la mi-temps à Rennes. La situation est également incertaine pour Éric Bailly, trop souvent blessé cette année et largement dépassé par Mbappé face au PSG. Selon L’Équipe, Marseille posséderait une obligation d’achat si le défenseur joue la moitié des matchs en Ligue 1 cette saison et que son équipe file directement en C1, mais la direction aurait choisi de le mettre au repos pour ne pas avoir à s’y résoudre.

L’incertitude plane encore autour de Dimitri Payet, très peu utilisé par Tudor, mais aussi autour d’Alexis Sánchez, qui a récemment conditionné son avenir olympien à des titres. Ce ne sera vraisemblablement toujours pas pour cette année, mais cet OM-là est-il capable d’aller en chercher un à court terme ? Le message du Chilien n’est sans doute pas passé inaperçu auprès de Pablo Longoria, qui aura une fois de plus la mission de faire passer un autre cap à son Marseille dans les mois à venir. Le chantier commence maintenant.

