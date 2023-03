Marseille redescend de sa montagne

Carquefou (2008), Quevilly (2012), Grenoble (2015), Andrézieux (2019), le Canet (2021), et maintenant Annecy (2023). Fidèle à sa réputation, l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois gaufré en Coupe de France face à plus petit que lui, alors que la victoire lui était promise. Si le Annecy de 2022, pensionnaire de Ligue 2, n’a rien à voir avec les équipes amatrices qui avaient scalpé l’OM, cette élimination en quarts de finale, dans un Vélodrome à guichets fermés, est sûrement tout aussi douloureuse pour Marseille et son peuple. Car après avoir écarté le PSG au tour précédent, tous les rêves étaient permis sur le Vieux Port, qui pensait enfin fêter un trophée au printemps. Mais après avoir dit adieu à ceux de titre en Ligue 1 lors de la claque face au PSG dimanche dernier, l’OM a renoncé à une onzième Coupe de France qui la fuit depuis 1989. Une éternité.

Pas de cadeau pour les 30 ans de Munich

Pour fêter les 30 ans du sacre de 1993 le 26 mai prochain, l’Olympique de Marseille n’aura, sauf énorme retournement de situation en Ligue 1, aucun trophée à mettre sous le gâteau. Une triste habitude pour l’OM, qui n’a plus rien soulevé depuis la Coupe de la Ligue 2012, et le départ de Didier Deschamps. Ces derniers jours, la force de l’habitude avait fini par être balayée par les vents de l’espoir, celui d’une saison pas comme les autres, qui ne devait pas se terminer comme les autres. Ce sera pourtant bien le cas. Car si les Olympiens ont tout simplement été impuissants face au PSG dimanche, ils étaient devenus les favoris de cette Coupe, après avoir écarté l’ogre parisien. Personne ne pouvait plus effrayer l’OM dans un dernier carré où Nantes, Lyon et Toulouse l’attendaient fébrilement.

1 – Annecy est la 1re équipe n’évoluant pas en Ligue 1 à éliminer Marseille au Vélodrome en Coupe de France depuis Angers (également en Ligue 2) en 32es de finale de l’édition 2004/05 (3-2). Héroïque. #OMFCA pic.twitter.com/h8MkmNXIlA — OptaJean (@OptaJean) March 1, 2023

La théorie s’est longtemps confirmée sur la pelouse du Vélodrome. Certes, on a vite compris que l’OM n’était pas dans un grand soir, encore sonné de la gifle dominicale, et sans doute un peu à court de jus, ce qui ne peut être une excuse avec un tel effectif, face à l’avant-dernier budget de Ligue 2. Ce qu’a balayé Valentin Rongier après le match, apparu très remonté au micro de BeIN Sports : « Quand on joue un match de coupe, avec une demie à aller chercher, il n’y a pas de fatigue, tout se joue dans la tête. » Pourtant, même à côté de ses crampons, Marseille a fait le travail en première période, ne concédant rien à l’adversaire, et prenant l’avantage par Jordan Veretout. Avec le recul, le manque d’efficacité à cet instant des Olympiens leur coûte très cher, mais il n’y avait pas de raison de s’affoler pour Igor Tudor. Ses hommes avaient le match en mains, et donc leur destin entre les pieds. Le chemin vers Saint-Denis paraissait dégagé, du moins vers la demie.

Tout ça pour ça

Mais l’OM s’est écroulé avant l’heure de jeu, en cinq minutes, avant d’y croire de nouveau en arrachant les tirs au but, puis de mettre le genou à terre. « On a poussé jusque la fin. On est déçu. On est éliminé. Ça fait mal », tentait d’encaisser Chancel Mbemba à l’issue de la rencontre. Moins stoïque, et même passablement remonté, Rongier n’y allait pas avec le dos de la cuillère : « C’est plus que de la déception, c’est de l’énervement. Il faut qu’on assume maintenant. C’est une grosse, grosse faute professionnelle, tout en respectant Annecy, qu’on a trop respecté. Eux ont joué sans complexe alors qu’on avait fait le plus dur en marquant le premier but. On peut comprendre la frustration de tout le monde ce soir, on avait clairement une chance de remporter la coupe cette année. » Un trophée que l’OM n’a plus gagné depuis l’ère Tapie (!), et qu’Igor Tudor voulait « donner à ce peuple ».

C’est plus que de la déception, c’est de l’énervement. Il faut qu’on assume maintenant. C’est une grosse, grosse faute professionnelle, tout en respectant Annecy, qu’on a trop respecté. Valentin Rongier sur beIN Sports

Mais le 29 avril 2023, les Marseillais ne monteront pas à Paris, et regarderont, comme souvent ces dernières années, la finale de la Coupe de France à la TV. À la vue de la saison olympienne, cela pourrait être un non évènement. Mais le fait est que terminer ce cru 2022-2023 sans trophée, après une élimination difficile à digérer en Ligue des champions, sans même être reversé en Ligue Europa, laissera forcément un goût amer. Délicieux depuis des semaines, l’OM d’Igor Tudor n’évite pas le sort des dernières années sur le Vieux Port : une saison appétissante, mais finalement sans saveur. On pourrait se dire que le peuple ciel et blanc se consolera en se rappelant qu’il a enfin vu le PSG à terre sur sa pelouse, en Coupe. Mais tout ça pourquoi ? Comme Montpellier en 2014, ou Nice l’an passé, le bourreau des Parisiens ne soulèvera pas la Coupe de France. La dernière étincelle de la fin de saison s’est éteinte au Vélodrome, glacée par les Savoyards. Ne reste plus qu’une place en Ligue des champions à aller sécuriser. Ce qui, ces dernières années, était synonyme de saison réussie pour l’OM, mais qui aura cette année des airs d’énorme gâchis.

La claque d'Annecy