Les excuses des joueurs de l’OM

« Une faute professionnelle. »

À la sortie de son élimination à domicile contre Annecy (2-2, 6-7 aux tirs aux buts), les mots forts étaient lâchés du côté des joueurs de l’OM. Pourtant favoris, les Olympiens n’ont pas trouvé la solution pour contenir le retour d’Annecy après avoir ouvert le score. À l’image de Mattéo Guendouzi, les Marseillais ont plaidé coupables face aux médias après le match. « On a fait un non-match. C’est une énorme désillusion et ce n’est pas digne de l’OM […] On a honte pour nous, pour le club et pour les supporters qui attendent ce trophée. »

Le ton est le même du côté de Pau López, qui a présenté des excuses aux supporters marseillais après cette piteuse élimination. « Les fans ne méritaient pas ce qu’on a vu sur le terrain. Tout le monde voulait cette Coupe de France, mais après un match comme ça, on ne mérite pas de gagner la Coupe de France. C’est la vérité. Le football nous a donné ce qu’on a mérité. On est désolés pour tous les Marseillais, tous ceux qui sont venus au Vélodrome, tous ceux qui ont vu le match chez eux. Franchement, désolé », a conclu le portier espagnol. Pour l’OM, c’est un objectif qui s’envole avec une année de plus. La dauphin du PSG va pouvoir se concentrer sur la fin de saison de Ligue 1, où un match important l’attend dès ce week-end à Rennes.

Les mots pour compenser les maux.

Les tirs au but, spécialité d'Annecy en Coupe de France cette saison