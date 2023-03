La claque d’Annecy

Avant-dernier budget de Ligue 2, Annecy a su faire déjouer et éliminer l'Olympique de Marseille en quarts de finale de la Coupe de France. En regardant le dauphin de la Ligue 1 dans les yeux pendant plus de 90 minutes et en résistant à la pression durant les tirs au but, pour allonger une épopée totalement inattendue.

En général, lorsqu’on subit une égalisation à la dernière seconde sur un but qui doit beaucoup à la chance ou au hasard, les têtes vacillent. Surtout quand, auparavant, on a survécu à une ouverture du score adverse et à un penalty sifflé contre soi. Alors, si en plus on affronte le dauphin de Ligue 1 au stade Vélodrome et qu’on est soi-même l’avant-dernier budget de Ligue 2 tout en étant dixième de son championnat, personne ne donne cher de la peau de cet outsider qui arrive aux tirs au but complètement carbonisé psychologiquement. Sauf que tout cela, chaque joueur d’Annecy ou presque a su en faire abstraction au moment de poser le ballon sur le point de penalty. Même en étant mené d’un péno après le raté d’Ahmed Kashi sur la toute première tentative, même si l’enceinte était remplie de supporters souhaitant les voir tomber. Mais non, ils sont restés debout.

Mieux que ça, ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France au détriment d’un Olympique de Marseille qui ne comprend toujours pas ce qu’il s’est passé. Car après avoir marqué à la demi-heure de jeu, les Phocéens ont dû croire le match gagné. C’était mal connaître les visiteurs, qui ont tout renversé en l’espace de cinq minutes à l’entame de la seconde période. Dominé au niveau statistique (quatre frappes à dix-neuf, quatre cadrées à six et 325 passes à 640) et laissant logiquement le ballon aux pieds ennemis (33% de possession de balle, seulement), le petit poucet n’a en effet rien lâché. Patiente et intelligente, la bande de Laurent Guyot a su attendre le bon moment pour piquer offensivement tout en restant bien organisée défensivement. Si bien que même l’égalisation de François Régis Mughe sur le gong, alors qu’ils venaient pourtant de célébrer l’arrêt qu’ils pensaient fatidique de Thomas Callens sur un penalty d’Alexis Sanchez, ne les a pas assommés. « Mérité, pas volé, incroyable, magique » Comptant justement sur son portier pour les sauver, Annecy a bougé l’OM dans les duels et su s’arracher aux instants opportuns. Pourtant, les Phocéens étaient prévenus : dans la compétition, voilà en effet trois tours que les potes de Vincent Pajot s’en sortent grâce à une séance de tirs au but (après avoir martyrisé les Diables Noirs de Combani, dominé Lyon-Duchère et écrasé l’Entente Sportive Villerupt Thil), Belfort ou le Paris FC s’étant également fait avoir à domicile dans cet exercice qui aime tester les nerfs des acteurs.

« Les tirs au but ? Il y a du travail, de l’instinct et de l’analyse. Ce n’est pas que de la loterie, il y a du jeu et ça nous réussit bien. Une petite parole, un petit mot… Je ne vais pas tout révéler !, a publiquement kiffé le portier, qui ne disputait que son huitième match en professionnel et qui a confirmé que la réussite se bousculait. La joie est compliquée à raconter, je ne m’en rends pas compte… C’est magnifique pour le club, pour les supporters et pour nous. Car on le mérite, ce n’est pas volé. C’est magique, je n’ai pas les mots. Je suis sous l’adrénaline, c’est incroyable. » Et surtout, ce n’est pas encore terminé.

