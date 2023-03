Les tirs au but, spécialité d’Annecy en Coupe de France cette saison

Une nouvelle preuve, que les tirs aux buts ne sont pas « une loterie ».

En s’imposant aux tirs au but sur la pelouse de l’OM (2-2, 6-7), le FC Annecy a réalisé l’un des beaux exploits de cette saison en Coupe de France, pour se hisser en demi-finale. Malgré l’égalisation marseillaise à la dernière seconde du temps additionnel, un Vélodrome en feu, et un premier tir au but raté, les Haut-Savoyards n’ont pas craqué dans l’exercice redouté. Un sang-froid à toute épreuve, qui rappelle que l’équipe de Ligue 2 a fait de ces séances, sa spécialité cette année. Après Belfort et le Paris FC, l’OM est effet la troisième formation à s’incliner à domicile, devant la maitrise des Annéciens dans ce domaine.

Sur ses 22 tentatives cette saison, le FCA en a ainsi transformé 17, quand son gardien, Thomas Callens, habituel numéro 2, a stoppé son sixième penalty en trois séances sur la tentative de Nuno Tavares, avant de pousser Leonardo Balerdi à la faute en plongeant du bon côté (en plus d’avoir détourné le penalty d’Alexis Sánchez dans le temps réglementaire). « Il y a une part d’analyse, d’instinct et de jeu avec l’adversaire. Ce n’est pas vraiment de la loterie », racontait d’ailleurs l’intéressé au micro de beIN SPORTS en fin de match.

Le prochain adversaire d’Annecy en demi-finale est donc prévenu : il vaudrait mieux ne pas attendre la fin des 90 minutes.

