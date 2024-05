Le bel hommage d’Annecy à Jonathan Gonçalves après 26 ans passés au club

Arvi pa (ça veut dire au revoir en savoyard).

En 1998, la France devenait championne du monde pour la première fois de son histoire. Cette même année, Jonathan Gonçalves prenait une licence de football et disputait ses premières minutes avec le FC Annecy. Plus de deux décennies plus tard, le milieu de terrain stoppe l’aventure avec les Haut-Savoyards, après cinq montées, de la R2 à la Ligue 2. Il a vécu son ultime danse à domicile face à Angers (1-2), ce vendredi, entrant pour les quinze dernières minutes de la partie. « Je remercie l’ensemble du club d’avoir fait de ce moment, un moment privilégié pour moi. Ça a été fort, j’ai eu une pensée pour tous ceux avec qui j’ai partagé ce chemin. Ce qui fait que l’aventure est belle, c’est l’aventure humaine, les émotions, les rencontres que j’ai pu faire bien au-delà des résultats sportifs », confiait-il en conférence de presse.

En 26 ans, Gonçalves aura connu les plus beaux exploits du club annécien, notamment une demi-finale de Coupe de France en 2023, une deuxième place de National en 2022 et désormais le maintien assuré pour une troisième saison consécutive en deuxième division. Le FCA a salué le parcours de son historique numéro 8 via une vidéo d’hommage de 2 minutes et 58 secondes partagée sur les réseaux sociaux. Gonçalves, 35 ans, disputera son tout dernier match face à l’ESTAC pour la dernière journée de Ligue 2, avant de quitter le maillot de joueur et de préparer une éventuelle reconversion au sein du staff.

𝟏𝟗𝟗𝟖 -> 𝟐𝟎𝟐𝟒 🔴 🥹 Après 26 ans au club, 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐧𝐜̧𝐚𝐥𝐯𝐞𝐬 faisait ses adieux au Parc des Sports. 📈 De la R2 à la L2, c'était le dernier hommage à une légende du club. 🫡 📺 https://t.co/utXxTqVT7V (version 4K 🍿)#GoReds #MerciJonathan 🇩🇰 pic.twitter.com/72bpjJScyL — FC Annecy (@FCAnnecy) May 11, 2024

Un tour de lac pour fêter ça ?