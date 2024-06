Bruno Genesio plus proche que jamais du LOSC

À partir de maintenant, il ne veut plus entraîner que des équipes en rouge.

Après deux ans de bons et loyaux services, Paulo Fonseca va quitter le LOSC et devrait filer vers l’AC Milan afin de passer un cap dans sa carrière de coach. Pour le remplacer, les Dogues auraient jeté leur dévolu sur Bruno Genesio, d’après les informations de L’Équipe. Passé par l’Olympique lyonnais et le Stade rennais, l’entraîneur français est en passe de trouver un accord avec le club qui doit préparer d’ores et déjà le tour préliminaire de Ligue des champions programmé début août.

Après de très belles choses entrevues lors de la saison 2021-2022, Bruno Genesio avait ensuite souffert de la longue blessure de Martin Terrier l’année suivante. Usé par les difficultés du poste, il a quitté le Stade rennais en novembre dernier après un début de saison en demi-teinte. Depuis plusieurs jours, les rumeurs l’ont notamment envoyé du côté de Nice, qui a finalement préféré Franck Haise, mais le Lyonnais n’a jamais caché son envie de travailler avec Olivier Létang, président de Lille, qu’il a notamment croisé lors de la confrontation entre Monaco et Rennes en avril dernier.

Les adversaires de dimanche à 13 heures n’ont qu’à bien se tenir, la première année de Genesio dans un club est toujours canon.

