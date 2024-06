L’Angleterre favorite de l’Euro pour Opta

Odds save the King.

Opta, la société spécialisée dans les statistiques de football, a publié ses prédictions pour l’Euro ce mardi, à dix jours du début de la compétition. Selon son outil prédictif, qui se base sur 10 000 simulations, c’est la sélection anglaise des Three Lions qui aurait le plus de chances de décrocher le trophée (19,9%), juste devant la France (19,1%), qui fait également figure de favorite. D’après Opta, il y aurait 70% de chance que l’Angleterre atteigne les quarts de finale, et presque 50% de chance qu’elle fasse partie du dernier carré. Cependant, l’institut rappelle que les Anglais pourraient faire face à une séance de penaltys, exercice dans lequel les Three Lions ont le plus faible taux de réussite parmi toutes les équipes ayant participé aux deux derniers Euro.

Trois outsiders se dégagent également des simulations d’Opta : l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal. Les simulations d’Opta sont moins tendres avec l’Italie, championne en titre, qui n’aurait que 5% de chances de remporter le tournoi.

« Les hommes mentent, pas les chiffres. » À vérifier.

