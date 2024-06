Le message de Kylian Mbappé à la suite de sa signature au Real Madrid

Mbappé, le roi de la communication ; Mbappé, el rey de la comunicación ; Mbappé, the king of communication.

Kylian Mbappé a encore réalisé un coup de maître en communication en publiant un message poignant sur X dans la foulée de l’officialisation de sa signature au Real Madrid. L’international français a déclaré être « heureux et fier de rejoindre le club de (s)on rêve » avant d’assurer que « personne ne peut comprendre à quel point (il est) excité en ce moment ». Le storytelling est rodé.

Kylian Mbappé ha dado otro golpe maestro de comunicación al publicar un conmovedor mensaje en X tras el anuncio oficial de su fichaje por el Real Madrid. El internacional francés se declaró «feliz y orgulloso de fichar por el club de mis sueños», antes de asegurar que «nadie puede entender lo emocionado que estoy en este momento. » La narración está probada.

Kylian Mbappé has pulled off another communication masterstroke by publishing a poignant message on X in the wake of the official announcement of his signing for Real Madrid. The French international declared that he was « happy and proud to be joining the club of my dreams », before assuring us that « no one can understand how excited I am at the moment ». The storytelling is tried and tested.

Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍 A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

KM, une personne touchante et élégante ; KM, una persona conmovedora y elegante ; KM a touching and elegant person.

Mbappé à la conquête d’un nouveau monde