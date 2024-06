Zinédine Zidane avoue que le métier d’entraîneur lui manque

Il se rend compte que gagner la Ligue des champions tous les ans était un métier plutôt sympa.

Annoncé sur le banc de l’Olympique de Marseille ou de équipe de France à chaque période de crise (ça arrive pour souvent dans la cité phocéenne qu’à Clairefontaine), Zinédine Zidane a même été envisagé par le Bayern Munich ces dernières semaines. Pour autant, l’ancien meneur de jeu des Bleus n’a plus entraîné depuis 2021 et son départ du Real Madrid. « Bien sûr qu’entraîneur, ça me manque », a-t-il confessé ce mardi au micro du média Carré.

ZZ n’accélère pourtant les démarches pour retrouver un poste si rapidement. « Je suis occupé. Le plus important pour moi, c’est d’être occupé, faire des choses, d’être actif. […] Mais il faut savoir que le quotidien d’entraîneur, c’est chaud. Il faut beaucoup d’énergie. Donc là, j’ai pris une pause. C’est une grande pause. Mais ce n’est pas grave. » Il considère même être « toujours entraîneur ». Si Karim Benzema rêve encore de retrouver l’équipe de France après un Euro 2024 raté et un départ de Didier Deschamps, qu’il se rassure, son mentor est prêt : « Un moment donné, on verra ce qui va se passer et s’il faut remettre le couvert, on le fera. Mais ça me manque de temps en temps. »

À l’OM de tenter le coup une nouvelle fois.

