Top 10 des choses plus chiantes que les Bleus de Didier Deschamps

Alors qu'Antoine Griezmann a qualifié le jeu de l'équipe de France de « chiant », il a enfoncé une porte grande ouverte. Pour autant, doit-on vraiment considérer que le jeu des Bleus soit si insoutenable à voir ? Pour convaincre tout le monde du contraire ou simplement pour apprécier l'Euro, voici une liste des dix choses plus chiantes que le spectacle offert par la bande de Didier Deschamps.

Antoine Griezmann, Ibrahima Konaté, Didier Deschamps… Tous ont, cette semaine, été interrogés sur la question de l’esthétique et de l’attractivité du jeu des Bleus. Le vice-capitaine n’y est d’ailleurs pas allé par quatre chemins : « C’est très chiant à regarder, mais ça fait gagner. » Une sortie culottée pour un joueur de l’Atlético de Madrid, mais une sortie tout de même un peu teintée de vérité. De sages paroles, donc, auxquelles il est difficile de s’opposer compte tenu du rendu final de certaines rencontres des Bleus sous DD. Toutefois, et pour rendre hommage au bilan comptable relativement réussi du sélectionneur, voici un top 10 des choses plus chiantes que le jeu des Bleus.

La cérémonie des Césars

Tout le PAF réunit dans un petit théâtre, les stars du cinéma français toutes bien habillées, Canal + qui fait monter la sauce, et puis… l’ennui. Environ 3 heures de vannes pas toujours réussies, des running gags qui s’évaporent… et une longueur, mais une longueur ! À vrai dire, l’Eurovision aurait également eu sa place. Mais autant rester dans le thème Grizou : taper sur les Français. Le point commun avec le jeu chiant des Bleus, c’est qu’il y a souvent la France qui gagne !

Le golf, le curling ou le vélo

Oui, c’est moche de se moquer des autres sports. Surtout lorsqu’on adore passer des après-midi canapés à regarder le Tour de France. Mais après tout, pourquoi pas ? Alors, qui dans l’assistance a déjà réussi à se coltiner tout un week-end d’un Majeur de golf ? L’entièreté des trois semaines du Tour de France sans flancher, ou encore l’intégralité du tournoi olympique de curling ? On ne va pas se mentir : même si « le football il a changé © », il est encore un tantinet plus passionnant.

Un match de foot sans artiste

Aujourd’hui, le football est avant tout un défi physique et tactique. Si un joueur ne court pas vite, compliqué pour lui de faire la différence. Si une équipe n’a pas assimilé tous les schémas de jeu de son adversaire en amont d’une rencontre, elle perd. Au milieu de tout ça, peu de place pour le grand frisson. Mais à l’ancienne, les Riquelme, les Ronnie, les Hazard ou encore plus récemment les Neymar se fichaient bien de tout ça. À bas le conformisme, vive le dribble et le geste fou déstabilisateur ou encore les fameux « empêcheurs de tourner en rond ».

La pluie

Honnêtement, qui – hormis les habitants des Pyrénées-Orientales – se dit « chouette, il pleut ! » ? Certainement personne. Pour convaincre les plus hypocrites, petit liste pêle-mêle des activités annulées ou mises à mal par la pluie : un barbecue, une sortie vélo, Roland-Garros, un verre en terrasse, une randonnée un peu longue, faire sécher son linge à la fenêtre.

Une plante qui pousse

En accéléré, c’est déjà chiant. Alors, regarder le déroulé de la vie d’une plante de la mise en terre de la graine à l’apparition des premières feuilles… Si quelqu’un se porte volontaire, qu’il envoie un mail à [email protected] pour faire part de son retour d’expérience.

Le feuilleton Mbappé

Partira, partira pas ? Deux années durant, le feuilleton Kylian Mbappé a donné la ligne de conduite du Paris Saint-Germain. Ou de ses dirigeants, du moins. Ainsi, il s’agissait du fil rouge des conférences de presse et de chaque minute des différents mercatos ou encore des questions posées en interviews aux entraîneurs des équipes adverses… Bref, c’était long et finalement bien plus chiant que passionnant.

Paris-Toulouse en Intercités

Paris – Les Aubrais – Vierzon – Châteauroux – La Souterraine – Limoges Bénédictins – Brive-La-Gaillarde – Souillac – Gourdon – Cahors -Caussade – Montauban Ville Bourbon – Toulouse Matabiau. Pfffiou, c’était déjà long et chiant à écrire, alors imaginez-le maintenant assis sur les sièges pas très confortables de la SNCF… Bon, entre zones sans réseau, paysages répétitifs et ennui profond, il convient de souligner que le trajet prend environ sept heures. Rien que ça.

CNews et BFM TV

Des talk-show douteux, des invités plus scandaleux les uns que les autres, Pascal Praud, des émissions spéciales où il ne se passe rien et du foutage de gueule… Faut-il vraiment continuer la liste ? Sans oublier que des JT qui tournent un boucle, oui, c’est un peu lassant.

Le dernier cours de la semaine, le vendredi de 17 à 18h

Qu’il soit de latin, de maths, de français, de SVT ou d’histoire, y a-t-il un cours du vendredi après-midi qui ne soit pas chiant ? Interminable car l’on pense déjà au week-end et que l’on n’écoute que d’une oreille, c’est le créneau que l’on voudrait sécher par excellence. Même avant les vacances, lorsqu’on regarde un film, tout le monde veut partir. Si ça, ce n’est pas un signe…

L’eau des pâtes qui bout

Dix minutes. C’est environ le temps qu’il faut à l’eau pour arriver à ébullition, soit 100 degrés. Dix minutes, c’est peu et beaucoup à la fois. Le PSG considère par exemple que sept minutes c’est déjà beaucoup trop. Lorsqu’on a faim et qu’il n’y a plus que des pâtes dans son placard, dix minutes, c’est également très long. Petit tips : prenez des pâtes fraîches ou des spaghettis, c’est beaucoup plus rapide à cuire par la suite.

Jours de repos en rab pour les champions d'Europe