Didier Deschamps répond à Griezmann, qui avait qualifié le jeu des Bleus de chiant

Griezmann engueulé par le patron.

Si Antoine Griezmann jeudi, puis Ibrahima Konaté ce vendredi ont admis que le jeu des Bleus était parfois chiant, ce n’est pas de l’avis de Didier Deschamps. Interrogé dans un entretien pour la chaîne L’Équipe sur la sortie du joueur de l’Atlético de Madrid, le sélectionneur a d’abord été surpris avant de réfuter le côté barbant de son équipe. « Est-ce qu’il faut que l’équipe de France soit chiante à regarder pour aller loin? Qu’est-ce que ça veut dire? Ces dernières années cela a été chiant pour vous? Allez voir ailleurs, vous allez voir ce qu’ils vont vous dire », s’est défendu DD.

Le technicien a tenu à apporter de la nuance aux propos de ses joueurs, peut-être trop caricaturaux à son goût : « Ce n’est pas être chiant. Plus on maîtrise, mieux c’est, mais il y a des adversaires aussi, qui sont là, qui ont leurs forces. Ce n’est pas être chiant ou pas, c’est être efficace. Plus on a le ballon, mieux c’est. Mais quand on ne l’a pas, au haut niveau, il faut être capable de défendre ».

Même sa réponse est chiante.

