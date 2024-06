Le barrage entre la Ligue 2 et le National 1 de retour la saison prochaine

La bonne nouvelle du jour.

Après deux années de réformes et le passage de 20 à 18 clubs pour les trois premières divisions, le championnat de National 1 va retrouver le plaisir et la folie des barrages. À partir de la saison prochaine, une double confrontation entre le troisième de N1 et le 18e de Ligue 2 sera disputée à l’issue des 34 journées de championnat. Une formalité qui existait déjà lors de l’exercice 2020-2021 et qui avait été mis entre parenthèses en raison de la refonte des divisions.

L’annonce a été faite par la commission fédérale des pratiques séniors, puis adoptée par le Comex de la Fédération lors de leur dernière assemblée. La date des barrages n’est pas encore connue, mais son fonctionnement sera le même que pour les barrages L1/L2 avec le match retour prévu sur la pelouse du pensionnaire du Ligue 2. En 2019, Le Mans avait par exemple obtenu sa place en deuxième division après une victoire arrachée à la dernière seconde contre le Gazélec Ajaccio.

Peut-être le meilleur moyen de voir le FC Versailles en L2.

