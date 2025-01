Le PSG avec Lee Kang-in et Fabián Ruiz pour défier Manchester City

Luis Enrique aime les surprises.

Lee Kang-in et Fabián Ruiz seront titulaires ce mercredi soir au Parc des Princes pour le choc entre le PSG et Manchester City. Luis Enrique a préféré le milieu de terrain espagnol à Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu, tandis que le Coréen supplée Ousmane Dembélé, de retour d’une grippe et contraint de commencer sa soirée sur le banc de touche. L’ancien Majorquin sera accompagné de Bradley Barcola et Désiré Doué en attaque, tandis que Marquinhos fait lui son retour en défense centrale aux côtés de Willian Pacho.

Du côté de Manchester City, pas de folies de la part de Pep Guardiola. Matheus Nunes a été choisi comme latéral droit, tandis que Kevin De Bruyne, Phil Foden, Savinho et Erling Haaland mèneront l’attaque.

Presque autant de stars au mètre carré sur la pelouse que dans la corbeille.

En direct : PSG-Manchester City (0-0)