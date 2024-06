Le FC Porto dit officiellement au revoir à Sergio Conceição

De Porto au Vieux-Port ?

C’était dans l’air depuis quelques semaines, c’est en train de devenir réalité. Dans sa quête d’un nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille pourrait voir arriver Sergio Conceição sur le banc pour la saison prochaine. Très courtisé par les dirigeants olympiens, l’ancien du FC Nantes était jusqu’alors en poste au FC Porto, mais la situation se décante.

Par un long message posté sur son compte Instagram, l’entraîneur portugais a tenu à remercier les fans pour leur soutien, et faire le bilan sur son aventure chez les Dragons. « À tous les joueurs qui nous ont permis de célébrer autant de titres durant ces 7 années. Et surtout à ma famille, qui m’a aidé à porter le poids d’être l’entraîneur du FC Porto ces 7 dernières années : je suis pour toujours l’un des vôtres », conclut-il à la fin de son message.

Sur le compte X officiel, le FC Porto a tenu ce mardi matin à remercier Conceição avec une publication spéciale officialisant la séparation. Sa venue à Marseille ne devrait plus tarder, et peut-être que Pablo Longoria et les Marseillais pourront compter sur un entraîneur stable après la saison dernière à trois coachs consommés (Marcelino, Gattuso et Gasset).

Uma história que a todos nos orgulha 💙#FCPorto pic.twitter.com/uon5opLXuN — FC Porto (@FCPorto) June 4, 2024

