OM : Marcelino sort du silence, et sans pincettes

Coucou, me revoilou.

Trois semaines après avoir quitté l’OM sans se faire prier, deux jours après la fameuse réunion entre les supporters et les dirigeants, Marcelino s’est épanché sur son aventure marseillaise dans les colonnes de l’Equipe. Et l’Espagnol en a gros sur la patate : « C’est un club où créer un projet est absolument impossible. Parce qu’un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. Les clubs doivent évoluer, pas régresser. Et l’OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d’évoluer, régresse. »

Frustré de n’être resté que deux mois dans un projet bâti sur deux ans, Marcelino a appuyé là où ça fait mal : « J’ai été entraîneur pendant vingt ans et j’ai gagné deux titres ces dernières saisons, et pas dans des grands clubs. L’OM, pendant ce temps, a gagné zéro titre ». Quant aux résultats décevants, notamment en Europe, l’Espagnol les explique par un manque de réussite et un mercato tardif. Celui qui se dit « très en colère, déçu et triste » affirme aussi ne pas avoir eu peur face aux menaces (qui ne le visaient pas), même s’il avoue avoir vécu « des jours très longs et des nuits très courtes, parce que c’était impossible de trouver le sommeil. »

Surtout, Marcelino répète que son départ était « une décision générale », sous-entendant que les dirigeants devaient le suivre. « Quand Pablo a décidé de continuer, il s’était passé trois ou quatre jours. Nous avions déjà signé les documents. Nous n’avions pas de possibilité de revenir », précise-t-il. Avant d’en remettre une couche : « Ce n’est pas un club aussi grand que ce qu’il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l’empêchent d’être un grand club. […] C’est une façon de procéder qui est très loin de ce que doit être la réalité, en 2023, dans un pays civilisé. Le football c’est de la passion, d’accord, mais il y a des limites. »

Comme quoi, il a du caractère, en fait.

Le maillot préféré de Beckham était celui... de l'OM