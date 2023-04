Toulouse crucifie Annecy pour s’offrir la finale

FC Annecy 1-2 Toulouse FC

Buts : Bosetti (45e+4 SP) pour Annecy // Aboukhlal (36e) et Chaïbi (85e) pour Toulouse

Soixante-six ans d’attente, et la délivrance. Pour la première fois depuis 1957, et pour la première fois tout court dans l’histoire du Téfécé fondé en 1970, Toulouse vivra une finale de Coupe de France, le 29 avril prochain, face au FC Nantes. Le treizième de Ligue 1 a fait respecter la logique face au quinzième de Ligue 2 ce jeudi au Parc des sports d’Annecy (1-2). Un court succès, arraché aux forceps, mais qui promet une fin de saison épicée à souhait pour les Violets. Cruel pour la Haute-Savoie, qui a cru jusqu’au bout à une nouvelle finale, dix ans après l’épopée d’Évian-Thonon-Gaillard.

D’un Z qui veut dire Zakaria

D’entrée de jeu, Zakaria Aboukhlal a donné le tempo du côté toulousain. Le Marocain a donné le tournis à Gaby Jean le long de la ligne de touche avant de servir Branco van den Boomen, dont le tir a été contré (7e). Il a multiplié les numéros individuels en faisant parler sa vista, sans que cela paye (8e, 44e). C’est finalement tout en simplicité qu’il a fait la différence, d’un coup de tête au premier poteau, sur un centre du serial passeur Van den Boomen (0-1, 36e). Le Néerlandais aurait pu délivrer une autre assist pour Logan Costa, mais le défenseur toulousain est tombé sur un réflexe magique de Thomas Callens (27e).

Dominé mais loin d’être acculé, Annecy a su saisir les quelques miettes laissées par son adversaire pour faire frissonner le Parc des sports. La mauvaise remise de Costa vers son gardien a profité au renard Steve Shamal, qui s’est jeté, mais Kjetil Haug s’est interposé (16e). Le portier norvégien a encore répondu présent sur un coup franc de Yohan Demoncy en se détendant sur sa gauche (20e). Le Téfécé s’est néanmoins fait piéger sur une phase arrêtée. Gabriel Suazo a commis la faute sur Alexy Bosetti, dos au but, et le Niçois s’est fait justice lui-même d’un penalty imparable (1-1, 45e+4). Une égalisation célébrée torse nu, au pied d’un kop rouge de plaisir – et tant pis pour le carton jaune.

Hé Arnold !

Reboostés, les Annéciens ont gardé le pied sur l’accélérateur après la pause. Shamal a bénéficié d’une récupération haute pour tenter sa chance, mais Haug a capté en deux temps (46e). Le gardien toulousain a encore fait preuve de vigilance sur une frappe du gauche de Kévin Testud, qui avait échappé à deux adversaires au prix d’un petit tour de magie dans la surface (48e). Aboukhlal a répondu, tout en percussion sur son aile, sans que Thijs Dallinga puisse faire fructifier ses efforts (49e). Le Téfécé a éprouvé davantage de difficultés pour peser dans ce deuxième acte plus haché. Il a fallu attendre les vingt dernières minutes pour que les Violets soient enfin dangereux, par Rasmus Nicolaisen, qui a catapulté la galette de Van den Boomen (encore lui) sur la barre transversale (73e).

Les hommes de Philippe Montanier ont finalement validé leur place en finale en bonifiant une énorme erreur d’Arnold Temanfo, dont la tête en retrait s’est transformée en passe décisive pour Farès Chaïbi (1-2, 85e). Le Parc des sports a cru au miracle grâce à une inspiration géniale du supersub Moïse Sahi Dion, auteur d’une splendide demi-volée. L’arbitre a cependant ramené tout le monde sur terre en signalant un hors-jeu (90e+1). Haug s’est ensuite imposé sur la tête de Samuel Ntamack pour éviter le traquenard d’une séance de tirs au but (90e+3). Toulouse ira bien au Stade de France, et Philippe Montanier, finaliste malheureux en 2014 avec le Stade rennais, aura l’opportunité de (re)montrer son superbe déhanché. Les Toulousains seront au bal. Ils pourront chanter, reste à savoir si la Vieille Dame leur accordera sa plus belle danse.

Annecy (4-3-3) : Callens – Temenfo, Goncalves (Falconnier, 60e), Mouanga, Jean – Rocchi (El Jaouhari, 77e) Kashi, Demoncy – Testud (Ntamack, 76e), Bosetti (Sahi Dion, 66e), Shamal. Entraîneur : Laurent Guyot.

Toulouse (4-3-3) : Haug – Suazo, Nicolaisen, Costa, Desler – Van den Boomen, Spierings (Sierro, 88e), Dejaegere (Onaiwu, 71e) – Ratão (Chaïbi, 64e), Dallinga (Hamulic, 87e), Aboukhlal (Birmancevic, 87e). Entraîneur : Philippe Montanier.