Annecy-Toulouse : Adrien Thomasson a fait son choix

Adrien Thomasson sera du côté des Annéciens ce soir à l’occasion de la demi-finale de Coupe de France entre les Haut-Savoyards et Toulouse ce jeudi soir. Mais ce choix ne s’est pas grâce au fantastique parcours du pensionnaire de Ligue 2. En effet, l’actuel joueur du RC Lens, y a joué pendant trois saisons, au niveau amateur, entre 2008 et 2011 mais a aussi des parts dans le club : « En étant transparent, je suis dans le club en fait, explique l’homme originaire de la région en conférence de presse. Comment dire… je vais m’expliquer. En fait cela fait quelques années que j’investis un peu dans le club. C’est vrai que de les voir, déjà, à un niveau professionnel en Ligue 2, c’est une franche réussite. Et en plus de cela, le parcours en Coupe de France c’est exceptionnel. Donc bien évidemment que je vais les suivre jeudi soir. »

Les des clubs n’étant pas dans le même championnat, cette action reste possible pour le joueur de 29 ans. « J’ai des parts, tout simplement. J’ai des petites parts dans le club. Je suis cela de loin donc je ne suis pas vraiment impliqué au quotidien. Par exemple, si on avait joué contre eux, j’aurais voulu les battre, rassure-t-il. Ce n’est pas un souci. C’est vrai que je les suis attentivement tout au long de la saison. Je ne sais pas si j’ai raté un seul de leurs matchs cette année, comme les années précédentes d’ailleurs, et c’est plus facile de les suivre puisqu’ils sont sur un diffuseur assez connu. Voilà, j’ai un titre bien défini. »

