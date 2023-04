Pronostic Annecy Toulouse : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe de France

Toulouse fait le taf face à Annecy

La seconde demi-finale de la Coupe de France met aux prises Annecy, seule formation à ne pas évoluer en Ligue 1 encore présente dans le dernier carré. Promu cette saison en L2, le club haut-savoyard a réalisé un très beau parcours en Coupe de France en sortant notamment l’Olympique de Marseille au tour précédent lors des tirs aux buts (2-2, tab). Depuis cette qualification, Annecy semble totalement focalisé sur la Coupe de France et en aurait presque oublié le championnat. En effet, les derniers résultats en Ligue 2 sont plutôt inquiétants puisque la bande à Laurent Guyot reste sur 4 défaites et nul. Le week-end dernier, la formation haute-savoyarde a subi une lourde défaite sur la pelouse d’un relégable, Nîmes (4-0). Annecy doit faire attention car avec le retour en forme des mal classés, le club haut-savoyard ne compte plus que 2 points d’avance sur le premier relégable, Laval. Ancien joueur de Nantes notamment, Guyot a d’ailleurs affirmé que le maintien d’Annecy était le plus important et qu’il ferait l’équipe en conséquence. Dans cette formation, on retrouve l’expérimenté Vincent Pajot, passé dans plusieurs clubs de Ligue 1, l’ancien Niçois Bosetti ou le buteur Dion.

En face, Toulouse est en revanche totalement tourné vers cette demi-finale de Coupe de France. Contrairement à Annecy, le TFC dispose toujours d’un matelas important sur la zone de relégation en Ligue 1 avec ses 9 points d’avance. Pour en arriver à ce stade de la Coupe, l’équipe dirigée par Philippe Montanier s’est successivement imposé face à Lannion (1-7), Ajaccio (2-0), Reims (3-1) et très facilement en quart de finale face à Rodez (6-1). En Ligue 1, le club toulousain reste sur deux revers de rang face à Lille et le week-end dernier contre Brest (3-1). A l’instar d’Annecy, la formation haute-garonnaise semble tout miser sur la Coupe de France au point d’en oublier la lutte pour le maintien. Lors des 6 dernières journées, Toulouse s’est incliné à 5 reprises pour une victoire sur la pelouse d’Angers, dernier du classement. Pour tenter de se sortir du piège haut-savoyard, Montanier compte sur son buteur Dallinga. Le Batave réalise une excellente saison avec 15 buts marqués dont 4 en Coupe de France. A noter que le défenseur Rouault, expulsé lors de la défaite à Brest dimanche sera suspendu pour cette rencontre. Supérieur à son adversaire, le TFC devrait faire le job pour se défaire de valeureux savoyards.

