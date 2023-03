Avec la Vieille Dame, on ne parle pas de pinte, mais de deux demies.

Les affiches du dernier carré de la Coupe de France sont connues. Le FC Nantes, qui vient d’éliminer Lens, retrouvera La Beaujoire. Mais cette fois, le tenant du titre pourra compter sur son public face à l’Olympique Lyonnais. Le troisième club de Ligue 1 encore engagé, Toulouse, se déplacera à Annecy, dixième de Ligue 2 et tombeur de l’OM mercredi soir aux tirs au but. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Violets, tombés au Parc des Sports contre Rumilly Vallières en 2021. Ces rencontres se joueront les 4 et 5 avril.

Le tirage au sort a rendu son verdict ! Voici les affiches des 𝘿𝙀𝙈𝙄-𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇𝙀𝙎 de la #CoupeDeFrance, édition 2022-2023 🏆@FCAnnecy 🆚 @ToulouseFC @FCNantes 🆚 @OL 🗓 RDV les 4 et 5 avril prochains 🤩 pic.twitter.com/QMUIwpNviz — Coupe de France (@coupedefrance) March 2, 2023

A la fin, il n’en restera qu’un…

