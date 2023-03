FC Nantes 2-1 RC Lens

Buts : Delort (31e SP & 59e SP) pour les Jaune & Vert // Fofana (28e) pour les Sang & Or

« Dans quelques semaines, ils m’acclameront », promettait-il. Sifflé dimanche par la Beaujoire lors de la défaite contre le Stade rennais, Andy Delort n’a pas pu recevoir l’ovation du public nantais qu’il aurait méritée et sentir les vestes se retourner, ce mercredi soir. Mais avec son match intelligent et son doublé sur penalty inscrit dans une enceinte à huis clos, face au RC Lens, le buteur international algérien a enfin lancé son aventure dans la cité des ducs de Bretagne, qualifiant par la même occasion sa nouvelle équipe pour le dernier carré de la Coupe de France, avec Ignatius Ganago en partner in crime (2-1). Le FC Nantes d’Antoine Kombouaré, pourtant surclassé dix jours plus tôt à Bollaert (3-1), confirme son statut d’équipe de coupe et est de retour parmi les quatre dernières formations du tournoi, un an après son sacre.

L’éclair Fofana

Tout n’avait pourtant pas si bien commencé pour Delort et les locaux, orphelins de leur métronome Ludovic Blas au coup d’envoi. Canaris et Sang et Or se sont rendu coup pour coup dans la première demi-heure, avec notamment David Pereira da Costa butant aux six mètres sur Rémy Decamps (13e), Loïs Openda pas loin de rentrer un enchaînement 5 étoiles (21e) et Evann Guessand dangereux en angle fermé (22e). Et puis, le ton est monté d’un cran quand Seko Fofana a surgi, tout en vista, sur un centre de Jonathan Gradit dévié par Andrei Girotto (0-1, 28e). Dans la minute, Fabien Centonze – piégé sur l’ouverture du score – est allé au turbin, et Ganago a hurlé sur un contact dans la surface avec Julien Le Cardinal. Delort, jusqu’ici peu en réussite mise à part sur un centre pour Ganago ayant donné lieu à un superbe saut de Jean-Louis Leca (17e), a pu allumer plein axe et ouvrir son compteur en jaune et vert (1-1, 31e).

T’es pas content ? Doublé 🫡 pic.twitter.com/10Binv87cr — FC Nantes (@FCNantes) March 1, 2023

À la reprise, Massadio Haïdara n’a pas converti une offrande (48e) et Ganago, quelques minutes après un raté sur un lancement de Samuel Moutoussamy (49e), s’est de nouveau écroulé dans les seize mètres – à cause de Leca venu lui barrer la route – au bout d’un contre parfaitement mené par Delort, qui a cette fois croisé sa frappe depuis les onze mètres (2-1, 59e). Lens s’est activé et a forcé (avec notamment l’entrée de la navette Przemysław Frankowski), Nantes s’est retranché, Florent Mollet a sauvé son équipe en repoussant sur sa ligne la balle d’égalisation de Florian Sotoca, profitant d’une accélération scotchante signée Openda (70e) et Angelo Fulgini a tapé le montant sur un centre en retrait d’Adrien Thomasson (86e). Solides en fin de partie, Andrei Girotto et ses copains sont allés chercher leur qualif’, même si Moutoussamy a raté le break du pied droit (90e+1). Où que ce soit, espérons que la demie se disputera devant un public, cette fois.

FCN (4-2-3-1) : Descamps – Centonze, Girotto (c), Castelletto, Hadjam – Sissoko, Moutoussamy – Guessand (Simon, 74e), Mollet (Blas, 75e), Ganago (Corchia, 82e) – Delort (M. Mohamed, 75e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

RCL (3-4-2-1) : Leca – Gradit, Danso, Medina (Machado, 19e) – Le Cardinal (Frankowski, 64e), Abdul Samed, Fofana (c), Haïdara (Fulgini, 64e) – Sotoca, Pereira da Costa (Thomasson, 77e) – Openda. Entraîneur : Franck Haise.

La Coupe de France, une flamme à entretenir