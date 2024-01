Andy Delort victime d'un malaise en plein match au Qatar

La frayeur du jour.

Titulaire avec son équipe d’Umm-Salal lors de la finale de QSL Cup contre Al-Arabi, Andy Delort n’est pas resté très longtemps sur la pelouse. L’Algérien a certes eu le temps d’ouvrir le score rapidement, mais il a ensuite été victime d’un malaise sur la pelouse. Sur les images – assez impressionnantes –, on voit le joueur s’écrouler et avoir quelques convulsions au sol, avant que le staff médical ne le prenne rapidement en charge. Pas question de continuer, évidemment, il a donc été remplacé dans la foulée. Plus de peur que de mal, a priori, puisque l’attaquant est tout de même revenu en fin de match au bord du terrain par ses propres moyens pour suivre la fin de la rencontre.

Âme sensible s'abstenir Andy Delort s'écroule tout seul sur le terrain avant d'être évacuer en urgence à l'hôpital. Prompt rétablissement à l'attaquant d'Umm Salal pic.twitter.com/CW8hNOIt3L — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 6, 2024

Sans mauvais jeu de mots, son équipe s’est écroulée dans cette partie, puisqu’elle menait 3-0 avant de prendre quatre buts, pourtant face à un adversaire réduit à dix.

