Lens croque Nantes

Lens 3-1 Nantes

Buts : Machado (34e), Thomasson (36e) et Traoré (CSC 74e) pour les Sang et Or // Mollet (40e) pour les Canaris.

Le retour du Lens qu’on aime.

Dans un stade Bollaert plein à craquer, les Sang et Or ont largement dominé le FC Nantes pour coller aux basques du podium. Dès le coup d’envoi, on comprend bien les intentions des Artésiens, qui prennent de suite les Nantais à la gorge et Deiver Machado est à la retombée pour ouvrir son pied et le score par la même occasion (1-0, 34e). Pas de répit pour autant pour la bande de Franck Haise, qui maintient le rythme et fait le break grâce à Thomasson, qui envoie une volée pour inscrire son troisième but sous les couleurs lensoises (2-0, 36e). Mais les Nantais n’ont pas dit leur dernier mot, et sur l’une de leurs rares incursions dans le camp lensois, Florent Mollet réduit la marque avec l’aide de la barre transversale (2-1, 41e).

Au retour des vestiaires, les Nordistes comptent bien se mettre à l’abri, mais se heurtent à plus de répondant qu’en première période et sont contraints de reculer. Qu’à cela ne tienne, sur une merveille de contre, Openda pousse Traoré à la faute et le défenseur malien pousse le cuir dans ses propres filets (3-1, 74e). Histoire de régaler un peu plus leur public, les Sang et Or continuent de pousser, mais Openda est hors jeu (82e), et Pereira da Costa manque le cadre en tout fin de match (89e).

Une chose est sûre : il faudra bien compter avec les Artésiens pour le sprint final.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed (Onana, 88e), Fofana, Machado – Thomasson (Openda, 63e), Fulgini (Pereira da Costa, 63e) – Sotoca (Labeau Lascary, 88e). Entraîneur : Franck Haise.

Nantes (3-4-1-2) : Lafont – Victor, Girotto, Traoré – Corchia, Sissoko, Moutoussamy (Chirivella, 64e), Hadjam (Guessand, 64e) – Mollet – Mohamed (Delort, 64e), Simon. Entraîneur : Antoine Kombouaré.