FC Nantes : fin de saison pour Ignatius Ganago

Une prolongation qui s’annonce très rentable.

Alors qu’il a signé un nouveau contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2027 mi-septembre, Ignatius Ganago va passer la première de ses quatre prochaines saisons en Loire-Atlantique à l’infirmerie. Selon les informations d’Ouest-France, l’attaquant camerounais souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche, et non d’une entorse comme ce qui était soupçonné en début de semaine. Toujours selon le quotidien breton, cette blessure subie lors du match nul de dimanche face au Havre (0-0) met fin à la saison de Ganagoal, déjà blessé à deux reprises aux ischio-jambiers depuis le début de l’exercice. Comble de la poisse pour l’ancien du RC Lens, il s’est blessé ce dimanche en inscrivant son premier but de la saison, finalement refusé pour une position illicite.

Il s’est sacrifié, par amour du hors-jeu.

Waldemar Kita s’explique après l’éviction de Pierre Aristouy