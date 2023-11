Ligue 1 : Le Havre vient chercher un nul tout moche à Nantes

FC Nantes 0-0 Le Havre AC

Expulsion : A. Ayew (67e) pour le HAC

André Ayew a signé un retour en Ligue 1 fracassant. En tout cas pour le genou d’Eray Cömert.

Alors qu’il n’avait plus joué dans le championnat de France depuis huit ans et demi, le Ghanéen a pris un rouge (pour une vilaine semelle sur le Suisse) deux minutes et vingt secondes après son entrée en jeu avec Le Havre, cet après-midi à Nantes. Le seul fait notable d’une partie bien terne (0-0) durant laquelle les Normands n’ont par ailleurs cadré aucune frappe. Le HAC réussit l’exploit de signer son quatrième 0-0 sur les cinq dernières parties, alors que Nantes – qui devrait glisser hors du top 10 – continue sa série sans succès (quatre matchs).

5 – Les 5 expulsions les plus rapides pour un remplaçant en Ligue 1 depuis 2006/07 : Benjamin Mendy – 47 secondes Yohan Cabaye – 52s Samuel Grandsir – 1m 51s Jordan Ayew – 1m 51s André Ayew – 2m 24s 🆕 Frérots. #FCNHAC pic.twitter.com/qKmZf1Ba2h — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2023

Contrairement à Ayew, Ronaël Pierre-Gabriel avait évité le carton rouge en fin de première période malgré un pied dans la poire d’Antoine Joujou (45e). Nantes a fait le jeu (19 frappes), mais rarement le spectacle, malgré quelques tentatives déviées (Pedro Chirivella 6e, Pierre-Gabriel 23e), pas cadrée (Moussa Sissoko 32e, Mathis Abline 90e+5) ou sortie d’une belle claquette par Arthur Desmas (87e). La grosse pression mise en fin de match, alors que les visiteurs défendaient en infériorité numérique depuis 25 bonnes minutes, n’a pas porté ses fruits, à l’image d’un cafouillage entre Moses Simon, Samuel Moutoussamy et Florent Mollet (86e).

Les Havrais savent-ils que faire des clean sheets n’empêche pas de marquer un but, de temps en temps ?

FCN (4-2-3-1) : Lafont – Pierre-Gabriel (Hadjam, 77e), Cömert, Castelletto, Duverne – Chirivella, Douglas Augusto (Mollet, 71e) – Ganago (Adson, 59e), M. Sissoko (Moutoussamy, 77e), Simon – Mostafa Mohamed (Abline, 59e). Entraîneur : Pierre Aristouy.

HAC (4-4-1-1) : Desmas – Sangante, Youté Kinkoué, G. Lloris (Salmier, 81e), Operi – Nego (A. Ayew, 65e), Kouziaïev, A. Touré, Joujou (Sabbi, 65e) – N. Alioui (Kechta, 71e) – Logbo (R. Ndiaye, 46e). Entraîneur : Luka Elsner.

