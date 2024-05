Lucas Hernandez forfait pour PSG-Dortmund (au moins)

La tuile parisienne.

Sorti juste avant la mi-temps et remplacé par Lucas Beraldo, Lucas Hernandez manquera le match retour face au Borussia Dortmund, mardi 7 mai prochain. Une nouvelle presque inévitable au vu de l’action menant à la blessure du défenseur central parisien, touché au genou gauche en tentant désespérément de contrer la frappe de Niclas Füllkrug parti au but. L’Équipe annonce que l’international français va passer un examen médical ce jeudi afin de préciser la nature exacte de la blessure. Il est malheureusement probable que les ligaments croisés soient touchés et que la fin de saison du défenseur soit actée.

Au-delà du Paris Saint-Germain, le forfait de Lucas Hernandez pourrait inquiéter le sélectionneur de l’équipe de France à moins de deux semaines d’annoncer la liste des 26 Bleus choisis pour l’Euro. Avec les récentes blessures de Kingsley Coman et Mike Maignan, incertains pour disputer le tournoi, l’absence de Hernandez serait un nouveau coup dur pour Didier Deschamps, mais surtout pour le joueur, lui qui avait dû quitter le groupe France dès le premier match du Mondial 2022 pour une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Peut-être le moment pour Ferland ?