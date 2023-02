Rennes prend le derby à Nantes

Nantes 0-1 Rennes

But : Doku (20e) pour les Rouge et Noir

C’était un derby pour oublier les désillusions européennes, qui se jouait à la Beaujoire ce dimanche après-midi, entre Nantes et Rennes, éjectés de la Ligue Europa trois jours plus tôt. Une belle opportunité de passer à autre chose et de se consoler, saisie par les Rennais dans une rencontre animée, puis crispante, grâce à un but de Jérémy Doku (0–1).

La récompense pour Doku

La déception et la fatigue n’ont pas empêché deux équipes, légèrement remaniées par rapport à jeudi soir (3 changements dans le onze nantais, 4 dans celui rennais), de se mettre en mode derby dans un stade plein et coloré. Les visiteurs ont rapidement appuyé sur le champignon, avec une triple occasion qui n’a pas été convertie par Ibrahim Salah, titulaire surprise, et Benjamin Bourigeaud, qui a encore buté sur Alban Lafont quelques minutes plus tard. Il y a eu de la vie dans un premier acte animé, et les Canaris auraient pu prendre les devants sans un bel arrêt de Steve Mandanda sur la mèche allumée par Jaouen Hadjam, puis une position de hors-jeu d’Andy Delort obligeant l’arbitre à refuser son ouverture du score. C’est finalement Rennes a débloqué le tableau d’affichage, après une magnifique prise de balle d’Arnaud Kalimuendo et un petit numéro de dribbles de Jérémy Doku, qui a glissé le ballon sur la gauche de Lafont (0-1, 20e). La première réalisation du Belge n’a pas plombé les Nantais, largement dominateurs jusqu’à la pause. Les locaux ont eu une multitude de corners, tous bien bottés par Florent Mollet, pour semer la panique dans une défense rennaise pas toujours sereine, et surtout sauvée par Mandanda, impérial pour repousser la madjer d’Ignatius Ganago puis la reprise en tacle du milieu offensif nantais.

Nantes trop brouillon, Rennes fait le dos rond

Un manque de pot et quelques maladresses sur de belles situations pour Jean-Charles Castelletto ou Andy Delort, alors que Ludovic Blas a encore brillé de mille feux en prenant le leadership technique. Dans le dur, Rennes aurait pu faire le break sur une reprise spontanée de Bourigeaud, mais lui et ses copains ont continué à faire le dos rond au retour des vestiaires, laissant le ballon et les petits frissons au FCN. Hadjam a fait trembler le petit filet de Mandanda, plutôt serein sur les tentatives de Blas, et bien aidé par Djed Spence sur une situation confuse dans la surface. Une seconde période beaucoup moins vivante que la première, pendant laquelle Bruno Genesio a tenté d’apporter en procédant rapidement à quatre changements. Ce qui a permis à son SRFC de s’offrir davantage de séquences de respiration, et être un peu moins inquiété par le rival, pas loin d’être surpris sur un long dégagement de Mandanda. Dans une fin de rencontre tendue et crispante, le Rouge et Noir ont fait ce qu’ils avaient rarement su faire cette saison : faire preuve de vice et de malice pour aller chercher un succès lui permettant de récupérer la cinquième place et la zone européenne, et laissant Nantes en seconde partie de tableau. À chacun sa théraphie.

Nantes (4-2-3-1) : Lafont – Corchia, Castelletto, Girotto, Hadjam – Chirivella (Guessand, 78e), Moutoussamy (Sissoko, 84e) – Blas, Mollet (Mollet, 69e), Ganago (Coco, 84e) – Delort (Mohamed, 69e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Spence, Omari, Theate, Truffert – Santamaria, Bourigeaud (Meling, 84e), Majer (D. Doué, 64e) – Salah (Toko Ekambi, 64e), Kalimuendo (Gouiri, 56e), Doku (Ugochukwu, 56e). Entraîneur : Bruno Genesio.