Waldemar Kita voudrait offrir un contrat pro à un joueur très peu utilisé chez les jeunes

87 minutes disputées en quatre saisons, ça ressemble à du Layvin Kurzawa.

Sauf qu’il s’agit du temps de jeu d’un joueur du centre de formation du FC Nantes, tout proche de signer un contrat professionnel de trois ans d’après Ouest France. Comme souvent chez les Canaris, l’explication est simple : Waldemar Kita. Le joueur en question s’appelle Lancelot Carbon, et autant dire qu’il a les faveurs du président nantais : ce dernier le considère comme un « membre de sa famille ». En formation à la Jonelière depuis la catégorie U17, le jeune latéral droit est le fils de Pascal Carbon, agent et grand ami de l’homme d’affaires franco-polonais.

L’agent en question avait été l’artisan des transferts d’Ismaël Bangoura (qui avait valu au club une interdiction de recruter d’un an) et plus récemment d’Adson (arrivé pour 6,5 millions d’euros en août 2023 et reparti au Brésil cinq mois après son arrivée). Ce serait la troisième fois qu’un joueur imposé par Kita passerait pro à Nantes, Oan Djorkaeff et Cheik Yaffa ayant déjà bénéficié du même genre de coup de pouce en 2017 et 2021, précise le quotidien.

La politique des copains.