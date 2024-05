Concours : tu collectionnes les maillots et cherches LA pépite ?

Ce dimanche 19 mai, So Foot et Dégaine organisent avec les copains de TrashTalk la plus grande brocante sports d’Europe. Ni plus ni moins.

Plus de 60 exposants seront présents. 10 000 personnes sont attendues. Et près de 35 000 objets de collection seront à vendre. Donc pas mal de maillots de foot et de NBA. Tu les collectionnes et cherches LA pépite ?

Ça tombe bien : on fait gagner sur notre compte Twitter 10 places pour le Club Premium de l’Incroyable Brocante Sports. L’avantage ? Te permettre de venir fouiller dans les cartons 1h avant tout le monde !

🎟️🎟️CONCOURS🎟️🎟️ Tu collectionnes les maillots et cherche LA pépite ? On fait gagner 10 places pour le Club Premium de l'Incroyable Brocante Sports qui te permet de venir fouiller dans les cartons 1h avant tout le monde ! Pour participer, RT et LIKE ce post. pic.twitter.com/XclRaEKIUy — SO FOOT (@sofoot) May 14, 2024

Pour celles et ceux qui ne font pas confiance à la chance, vous pouvez prendre votre accès premium directement via notre billetterie Weezevent. Attention, nombre de places limitées !