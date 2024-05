Todibo : « L’Euro ? J’espère avoir une bonne surprise »

Encore un peu de patience.

Alors que Didier Deschamps annoncera sa liste pour l’Euro ce jeudi, la pression monte pour certains joueurs, pas certains d’être conviés à la fête. C’est notamment le cas de Jean-Clair Todibo, régulièrement appelé ces derniers mois. « J’espère avoir une bonne surprise et si ce n’est pas le cas, il faudra très vite se reconcentrer car Lille arrive vite. Je suis préparé à toutes les possibilités, a confié le défenseur niçois ce mardi, en conférence de presse. Avant d’évoquer la possibilité de participer aux Jeux Olympiques un peu plus tard dans l’été : Très honnêtement, mon objectif est l’Euro, forcément, mais je ne cracherai pas sur les JO. Jouer pour son pays reste pour moi le Graal pour tout sportif de haut niveau. »

L’ancien défenseur du Barça a également évoqué son avenir, lui qui s’apprête à quitter l’OGCN. Pour rejoindre l’Angleterre et la Premier League ? « Je souhaite gagner des titres, jouer les meilleures compétitions européennes, dans un club qui me permettrait de progresser individuellement sur pas mal de choses, a-t-il clamé. Je pense avoir un profil qui correspond à n’importe quel championnat et pouvoir m’épanouir dans n’importe quel championnat. »

Il ne reste plus beaucoup de gros poissons qui n’ont pas leur défenseur frenchie outre-manche.