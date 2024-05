Olivier Giroud débarque officiellement à Los Angeles

Un deuxième champion du monde dans la ville des Anges.

Au lendemain de sa vidéo de départ du Milan, le champion du monde 2018, Olivier Giroud rejoint officiellement le club de Los Angeles FC. Un contrat d’une année l’attend de l’autre côté de l’Atlantique, avec une prolongation d’un an en option. Dans un communiqué partagé par le club, le joueur annonce être « ravi et excité de rejoindre LAFC » et devrait faire ses débuts dans le championnat nord-américain fin juillet, en fonction du parcours de l’équipe de France au prochain Euro (14 juin-14 juillet).

Olivier Giroud is Black & Gold. 📝 Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly — LAFC (@LAFC) May 14, 2024

« Nous avons déjà des attaquants incroyables ici, a déclaré John Thorrington à l’Associated Press, mais je pense qu’il nous élèvera – pas seulement avec sa propre productivité, mais je pense que ce que vous voyez avec ses capacités, c’est qu’il n’est pas seulement un pur buteur. Il est très doué pour faciliter le jeu, et c’est ce que nous avons vu, c’est très convaincant. » Le recordman de buts en équipe de France retrouvera son ancien coéquipier en sélection Hugo Lloris et Denis Bouanga, ancien pensionnaire de Ligue 1.

On lui souhaite un meilleur passage aux States que Blaise Matuidi.