Copa América : les States et l’Uruguay démarrent du bon pied

Sans grande surprise.

C’était au tour du groupe C d’entrer en lice dans la Copa América dans la nuit de dimanche à lundi, à commencer par le pays organisateur. À domicile, les États-Unis n’ont eu besoin que d’une mi-temps pour prendre le meilleur sur la Bolivie (2-0). La star locale Christian Pulisic a ouvert le score dès la 3e minute d’une frappe enroulée, avant d’offrir le deuxième but à Folarin Balogun juste avant la pause.

Team USA prend ainsi la tête de la poule, aux côtés de l’Uruguay de Marcelo Bielsa, qui a parfaitement répondu un peu plus tard dans la soirée en dominant le Panama (3-1). Là encore, le premier but n’a pas tardé à arriver par l’intermédiaire de Maximiliano Araujo, auteur d’une magnifique frappe en lucarne au quart d’heure de jeu. Une rencontre devenue totalement folle dans les derniers instants : après un deuxième but signé Darwin Núñez de la tête, Matias Viña a également marqué à la réception d’un coup franc, avant que le Marseillais Amir Murillo ne réduise la marque au bout du temps additionnel.

Place désormais au Brésil, la nuit prochaine.

