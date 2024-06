Olivier Giroud : « J’aurai moins de temps de jeu »

« Impatient et excité » mais lucide comme un vieux sage.

Alors qu’il s’apprête à disputer sa dernière compétition avec l’équipe de France, Olivier Giroud s’est exprimé au micro de Téléfoot ce samedi, pour aborder l’Euro et son rôle à venir durant le tournoi. Présent en conférence de presse la veille, où il avait rappelé qu’il se tiendrait prêt à tout moment, histoire de pouvoir « renverser la tendance pendant la compétition », il ne s’est pas renié devant son ancien coéquipier Adil Rami : « Le choix tactique du coach fait que Kylian va basculer un peu plus dans l’axe, et de ce fait, j’aurai moins de temps de jeu que par rapport à la Coupe du monde, forcément, a-t-il concédé. Je fais passer le collectif avant moi et je serai prêt quand le coach fera appel à moi. »

« J’aurais moins de temps de jeu que pendant la Coupe du monde, forcément. Et je serai prêt quand le coach fera appel à moi » Olivier Giroud se livre à Adil Rami sur son rôle dans le groupe France pendant cet Euro 2024 pic.twitter.com/06E97P7rJt — TF1 (@TF1) June 14, 2024

Avant de s’envoler pour les États-Unis et Los Angeles, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a surtout une revanche à prendre sur une compétition qu’il disputera pour la quatrième fois, mais qui s’est toujours refusée à l’équipe de France depuis 2000. « C’est la compétition qui m’a rendu le plus triste dans ma carrière en 2016. C’est le trophée que je rêverais, pour boucler la boucle, de gagner », s’est-il confié avant d’afficher une nouvelle fois son envie avant les débuts des Bleus contre l’Autriche : « Je l’aborde avec beaucoup d’ambition, d’espoir, d’excitation. »

Un petit but en sortie de banc lundi pour bien commencer ?

