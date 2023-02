Andy Raconte.

Venu répondre aux médias à l’issue du revers nantais à domicile face à Rennes ce dimanche (0-1), Andy Delort a réagi aux quelques sifflets de la Beaujoire qui ont accompagné sa sortie à la 69e minute de jeu, après un match où il n’aura pas réussi à ouvrir son compteur buts avec les Jaune et Vert. « Sincèrement, je trouve ça quand même dommage, mais ce n’est pas grave. Je pense que dans quelques semaines, ils m’acclameront. Mais je trouve ça assez rapide, pour un joueur comme moi, qui ne triche pas. C’est à moi de changer les choses. Je sais que c’est une période compliquée, je suis le premier dégoûté pour mes équipiers, mais j’assume, je suis un leader, je suis là pour ça. Je me languis de ce premier but qui va me faire du bien mentalement. »

Son entraîneur Antoine Kombouaré a de son côté déclaré : « Les sifflets, je n’aime pas ça, mais ça fait partie du monde pro. Le plus important, c’est que j’ai grandement confiance en lui et ses équipiers aussi. Qu’il reste calme et qu’il continue à travailler pour retourner ces sifflets en applaudissements ». Au total lors de ce match, Nantes a tiré vingt fois vers les cages rennaises, dont seize depuis l’intérieur de la surface de Steve Mandanda. Sur les vingt tentatives, huit seulement ont été cadrées.

Les Nantais pourraient demander des cours à Jérémy Doku.