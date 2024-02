Jean-Louis Gasset ne sera pas champion d’Afrique en cas de victoire de la Côte d’Ivoire

On ne respecte plus nos aînés.

Jean-Louis Gasset a commencé la Coupe d’Afrique des nations sur le banc de la Côte d’Ivoire avant de démissionner à l’issue de la phase de poules. Le service des compétitions de la CAF a annoncé ce jeudi qu’en cas de sacre du pays hôte, l’ancien adjoint de Laurent Blanc n’ajoutera pas ce titre à son palmarès. Celui-ci n’avait pas attendu de savoir si les Éléphants étaient qualifiés ou non pour quitter son poste. Son équipe s’est miraculeusement qualifiée en huitièmes de finale, finissant parmi les meilleurs troisièmes. Les honneurs reviendraient donc à son successeur intérimaire Émerse Faé.

La nouvelle a du mal à passer auprès des joueurs ivoiriens qui gardent leur ex-sélectionneur en tête. Ce mercredi soir, Seko Fofana a tenu à lui rendre hommage. « Comme je l’ai toujours dit, on a énormément de reconnaissance par rapport à ce qu’il a pu faire avec le groupe. Je pense qu’on est dans la continuité de son travail. Le groupe, c’est lui qui l’a sélectionné, a déclaré en zone mixte l’ancien Lensois. Les au revoir ont été difficiles, avec énormément d’émotion, des pleurs et aussi énormément de paroles. On savait qu’on devait le faire aussi pour lui. Je pense qu’il participe aussi à cette victoire. »

Spoiler : il ne sera pas plus champion d’Afrique en cas de victoire du Nigeria.