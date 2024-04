Franck Haise confirme l’arrivée d’un nouveau gardien à Lens

Koffi shop.

Comme chaque saison, le mercato commence tôt du côté de Lens. Le club artésien veut se renforcer au poste de gardien, où un possible départ de Brice Samba rebattrait les cartes. Ces derniers jours, la rumeur enflait autour de l’arrivée de Hervé Koffi, qui évolue en Belgique au Sporting de Charleroi. Le portier de 27 ans compte 91 matchs avec les Zèbres, dont il garde les cages depuis 2021. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Franck Haise a confirmé à demi-mot le recrutement de l’international burkinabè, sans toutefois le nommer. « Je ne vais pas annoncer quelque chose qui sera annoncé, peut-être, plus tard. La période de mutation n’est pas encore ouverte, a déclaré le coach lensois. Ce qui est sûr, c’est que c’est un bon gardien. Cela fait quatre ans qu’on le suit. »

Reste à savoir quelle sera la place de Koffi dans la hiérarchie des portiers lensois. Brice Samba est lié au club jusqu’en 2028, alors que le contrat de Jean-Louis Leca court jusqu’en 2025. Le technicien artésien n’a pas vraiment dissipé les inquiétudes des supporters Sang et Or à propos du destin de leur actuel numéro 1. « Brice est notre capitaine et il est heureux ici. C’est un compétiteur et il attend que nous soyons encore meilleurs. Il n’y a aucune volonté de le voir partir. Après, il partira peut-être, a admis Franck Haise. Nous tenions à renforcer le pôle des gardiens. Ce n’est pas pour autre chose (que ce recrutement a été réalisé, NDLR). Nous voulons une équipe très compétitive dès le début de la saison prochaine. » Cette arrivée pourrait également être liée à la présence de Brice Samba à l’Euro 2024, qui pourrait écourter sa préparation.

« Et ça fait Samba, Koffi, Koffi, carnaval »

