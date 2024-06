Le Portugal déroule face à la Finlande

Portugal 4-2 Finlande

Buts : Dias (17e), Jota (SP 45e+4), Fernandes (58e, 85e) pour la Seleção // Pukki (73e, 77e) pour le pays des Mille Lacs

Cette équipe a plus une gueule de championne d’Europe qu’en 2016… mais n’a pas la même défense.

On avait laissé le Portugal, en mars dernier, sur la première défaite de l’ère Roberto Martínez face à la Slovénie (2-0). Ce mardi, la Seleção a repris sa promenade de santé à quelques jours de lancer son Euro 2024 avec une victoire tranquille contre la Finlande (4-2). Alors que Rafael Leão, Diogo Jota ou Vitinha avaient des points à marquer avant la compétition, c’est l’indéboulonnable Rúben Dias qui a ouvert le score d’une tête plongeante au second poteau sur corner (1-0, 17e). Après avoir survolé leur campagne de qualification, les Portugais ont encore fait étalage de leur puissance offensive, mais ont été plus maladroits. Le dixième tir de la première période a été le penalty inscrit par Jota (2-0, 45e+4). À noter qu’Anse Suhonen a fait la faute fatale en étant en possession du ballon !

Également à l’avantage du Portugal, le deuxième acte a donné lieu à un doublé de Bruno Fernandes. Le premier but (3-0, 58e), un tir lointain nettoyant la lucarne de Lukáš Hrádecký, est un véritable golazo, tandis que le deuxième (4-2, 85e) a permis à son équipe de souffler un grand coup. Car entretemps, la Seleção s’est fait une frayeur en concédant deux buts de l’inévitable Teemu Pukki en seulement quatre minutes à un quart d’heure du terme. Plus de peur que de mal. Comme pour Francisco Conceição, auteur d’un très bon match, mais qui a bien cru se blesser dans le temps additionnel avant de reprendre sa place et de toucher le poteau sur une dernière tentative.

Si vous cherchez le meilleur jeune de l’Euro, ce « fils de » peut être une bonne pioche.

