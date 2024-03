Coup d’arrêt pour le Portugal et première défaite de Roberto Martínez

Un peu de stress après la prestation de la Georgie, future adversaire à l’Euro ?

Quelques jours après avoir roulé sur la Suède (5-2), le Portugal s’est effondré en Slovénie (2-0) ce mardi. Alors qu’ils se croyaient lancés pour l’Euro 2024, les Portugais, dont l’équipe était remaniée au coup d’envoi, en témoigne la titularisation de Cristiano Ronaldo, n’ont pas affiché la moindre idée et subissent donc logiquement la première défaite de l’ère Roberto Martínez, débutée en janvier 2023.

Avec onze victoires en autant de rencontres, le sélectionneur de la Seleção filait vers l’Euro sans le moindre problème. Cette défaite, à première vue anecdotique, pourrait être un premier caillou dans la chaussure portugaise. Friable défensivement, le Portugal a concédé deux buts dans le dernier tiers de la rencontre par l’intermédiaire d’Adam Gnezda Čerin (72e) et de Timi Max Elšnik (80e) et n’a surtout pas semblé en capacité de battre Jan Oblak, avec seulement deux tirs cadrés sur dix et une possession stérile.

Il y a encore un peu de travail pour aller décrocher un nouvel Euro.

