Le Portugal s’amuse contre la Suède

Portugal 5-2 Suède

Buts : Leão (24e), Nunes (33e), Fernandes (45e), Bruma (57e) et Ramos (61e) pour la Seleção // Gyökeres (58e) et Nilsson (90e) pour les Blågult

Une petite manita pour la route.

La préparation à l’Euro démarre parfaitement bien pour le Portugal, qui n’a fait qu’une bouchée de la Suède pour son premier match en 2024 (5-1).

Un spectacle lancé par Rafael Leão, auteur du premier pion de la soirée d’un missile téléguidé en lucarne (1-0, 24e). Jamais dans le coup pour la première sur le banc de Jon Dahl Tomasson, les Suédois cèdent encore deux fois avant la pause : sur une frappe de Matheus Nunes d’abord (2-0, 33e), puis sur un but à bout portant de Bruno Fernandes, admirablement servi par Nelson Semedo (3-0, 45e).

Le suspense s’en est donc déjà allé à mi-parcours, et le second acte ne s’anime que pendant quelques minutes. Bruma profite d’un bon pressing de Fernandes (4-0, 57e), avant que Viktor Gyökeres, hors jeu, ne sauve l’honneur (4-1, 58e) et que Gonçalo Ramos ne vienne ajouter son nom au tableau d’affichage (5-1, 61e). Une demi-heure d’ennui plus tard, Robin Olsen prive Jota Silva de la belle histoire avec un but pour sa première sélection devant son public de Guimarães (88e). Et c’est finalement Gustaf Nilsson qui vient conclure la soirée d’un septième et dernier but (5-2, 90e).

Est-ce qu’on tiendrait le favori pour l’Euro ?

