Au chômage, José Mourinho en profite pour être porte-drapeau du Grand Prix du Portugal

Reconversion toute trouvée.

Sans emploi depuis sa séparation avec la Roma mi-janvier dernier, José Mourinho s’était fait discret ces dernières semaines. Il a fini par redonner de ses nouvelles ce dimanche, en passant une tête au Grand Prix moto du Portugal. À cette occasion, il s’est même mué en porte-drapeau et a couronné la victoire de l’Espagnol Jorge Martín, qui a célébré son succès avec une célébration façon Cristiano Ronaldo.

Le média portugais Ge. Globo a profité de la présence du technicien à Portimão pour lui demander des nouvelles de son avenir, et le Special One a été très clair : « Zéro, zéro (nouvelles). Je n’ai pas de club, je suis libre. Mais l’été prochain, je veux travailler. Je veux travailler. Il ne faut jamais dire non, surtout dans le football (sur un éventuel retour au Portugal). Ma vie, c’est le football. Je peux entraîner n’importe où, et je n’ai aucun problème. »

Il paraît que l’OM cherche un entraîneur pour la saison prochaine…

Allemagne : le gros coup de Kroos