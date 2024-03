Pronostic Portugal Suède : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Portugal enchaîne face à la Suède

Le Portugal sera l’un des favoris au titre lors du prochain championnat d’Europe de juin en Allemagne. Champions en 2016, les Portugais se sont fait sortir en 8es de finale de l’Euro 2020 et en quarts de finale du Mondial 2022. À la suite de cet échec, Fernando Santos a été remplacé par l’Espagnol Martinez. Ce dernier n’a pas changé grand-chose puisqu’il s’appuie sur un groupe assez similaire où l’on retrouve Pepe et ses 41 ans, et Cristiano Ronaldo (39 ans). Toutefois, l’ancien sélectionneur des Diables rouges s’appuie principalement sur Bernardo Silva, Cancelo, Bruno Fernandes, João Felix ou Rafael Leão. Lors de la phase de groupes, les Portugais se sont baladés en signant un parcours parfait avec 30 points et surtout 36 buts inscrits pour 2 encaissés. Le Portugal s’est tranquillement qualifié en devançant la Slovaquie et le Luxembourg. Dans cette sélection, on retrouve également les Portugais du PSG avec Danilo Perreira, Nunu Mendes, Vitinha et Gonçalo Ramos. Auteur de 7 buts en 10 sélections, Ramos devrait être titularisé devant, d’autant que CR7 ne jouera pas ce match.

En face, la Suède est dans une tout autre optique, puisqu’elle essaie de se reconstruire. En effet, les Suédois viennent de rater les rendez-vous du Mondial 2022. Tombés dans un groupe compliqué lors des éliminatoires pour l’Euro 2024, les Suédois ont seulement fini en troisième position derrière la Belgique et l’Autriche. De plus, les partenaires de Lindelöf n’ont pas pu terminer parmi les meilleures équipes de Ligue des nations A qui leur auraient permis de participer aux barrages de qualif. Pour ce match amical, la Suède va s’appuyer sur son capitaine Lindelöff, mais aussi sur sa jeune garde avec Isak (Newcastle), Kulusevski (Tottenham), Gyökeres (Sporting) ou Elanga (Nottingham). À domicile, le Portugal devrait confirmer sa supériorité en prenant le dessus sur la Suède.

