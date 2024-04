Pronostic Annecy Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy et Bastia dos à dos

Ce samedi, Annecy joue une partie de sa survie en Ligue 2. En effet, sauvé in extremis à la suite de la relégation administrative de Sochaux, le club haut-savoyard s’est retrouvé pendant de longues semaines dans la zone de relégation. Grâce à une excellente dernière ligne droite, la formation de Laurent Guyot est parvenue à sortir de la zone rouge pour remonter à la 16e place. Actuellement, les partenaires de Bosetti (blessé) possèdent 3 points de plus que Troyes, premier relégable. Dans ce sprint final, Annecy a besoin de remporter au moins 2 matchs pour conserver sa place. Battu dans le derby face à Grenoble, Annecy n’a pas su se reprendre à Caen, encaissant un nouveau revers (2-1). De plus, l’expérimenté Vincent Pajot a été expulsé lors de cette rencontre et manquera la réception de Bastia.

En face, Bastia s’est parfaitement repris lors des dernières semaines. Un temps menacé par la relégation, le club corse reste sur 5 journées sans la moindre défaite avec 4 succès pour un nul. Après avoir obtenu un précieux succès à Guingamp, le Sporting a enchaîné à domicile face à Concarneau (2-0) grâce à Santelli et Charbonnier. À la suite de ces succès, le club corse est remonté à la 10e place, avec 10 points de plus que le premier relégable. La formation bastiaise est bien partie pour se sauver et veut surfer sur sa bonne dynamique pour bien terminer l’année. Entre une équipe d’Annecy en quête de points et celle de Bastia en forme mais quasiment sauvée, on pourrait voir les 2 équipes se neutraliser.

