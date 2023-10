Pronostic Bastia Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Bastia enfin discipliné se reprend face à Annecy

Quatrième la saison passée, Bastia faisait donc logiquement partie des favoris pour la course aux playoffs à l’entame de ce nouvel exercice. Cet été, le club avait en plus signé un recrutement judicieux avec l’expérience d’un Liénard ou l’activité d’un Maggiotti. Les deux hommes ne sont finalement pas des titulaires en puissance et le Sporting souffre puisqu’il reste sur une terrible série de 4 revers consécutifs face à Laval, Angers, Pau et Ajaccio. Lors des 5 derniers matchs disputés, les hommes de Régis Brouard n’ont marqué qu’une seule fois lors de la déroute à domicile contre Pau. Un autre secteur de jeu pénalise la formation bastiaise, la discipline. En effet, lors des 3 dernières défaites, le club corse s’est toujours retrouvé en infériorité numérique et ne lutte donc pas à armes égales avec ses adversaires. Lundi dernier, dans le derby corse face à Ajaccio, le carton rouge de Tavares a certainement entraîné le Sporting dans sa chute. 14e de Ligue 2 avec 1 seul point d’avance sur le 1er relégable, Bastia doit rapidement se reprendre pour ne pas chuter dans la zone de relégation.

De son côté, Annecy est tout heureux de se retrouver en Ligue 2, puisqu’il a été repêché quelques heures seulement avant le début du championnat. Comme l’an passé, le club haut-savoyard vise le maintien et s’attend à une lutte difficile. Surprise d’entrée par Guingamp (1-4), la bande à Guyot s’est bien reprise puisqu’elle a ensuite aligné 6 journées sans la moindre défaite. Cependant, sur cette série, les partenaires de Bosetti (blessé actuellement mais bien remplacé par Caddy) ont surtout accumulé les matchs nuls. Logiquement battu à Auxerre (4-0), Annecy a de nouveau partagé les points avec le Paris FC (2-2) lors de la dernière journée. Ce résultat laisse des regrets aux coéquipiers de Vincent Pajot qui avaient mené de 2 buts. Avec 11 points au compteur, Annecy dispose de 4 points de plus que le 1er relégable. Revanchard après une série de mauvais résultats, Bastia devrait relever la tête face à Annecy dans son Furiani.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

