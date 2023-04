Pronostic Bastia Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia à la relance à Furiani face à Annecy

En s’inclinant samedi dernier à Bordeaux (2-0) dans le choc de la 30e journée de Ligue 2, Bastia a certainement dit adieu à ses derniers espoirs de montée en Ligue 1. À la suite de ce revers, la formation corse accuse un retard de 8 points sur le club bordelais à 8 journées de la fin du championnat. De plus, la défaite en terres girondines est venue mettre fin à une belle série de 6 journées sans la moindre défaite avec 4 victoires et 2 nuls. Ce samedi, les Bastiais vont vouloir réagir en prenant le meilleur sur Annecy. Lors de ses 2 dernières réceptions, le Sporting avait fait le taf en dominant successivement Guingamp (4-2) et Sochaux (3-2). Régis Brouard s’appuie sur Magri, Djoco, Vincent, Santelli ou Van Den Kerkhof.

De son côté, Annecy a connu une semaine dernière intense. Les Hauts-Savoyards ont fait jeu égal avec Toulouse en demi-finales de la Coupe de France (2-1), mais ont payé cash leurs erreurs défensives. En clôture de la 30e journée de Ligue 2, Annecy avait un match important à disputer dans l’optique du maintien. Les hommes de Laurent Guyot ont su se remobiliser après l’échec en Coupe de France pour s’imposer à domicile face à Valenciennes (2-1). Ce succès doublement important permet à Annecy de compter 5 points d’avance sur la zone de relégation, mais aussi de mettre fin à une terrible série de 5 journées sans la moindre victoire. Lors de cette rencontre, le club haut-savoyard a fait preuve de combativité pour l’emporter, car il a fait la différence alors qu’il était en infériorité numérique, à la suite de l’exclusion de Kashi. Solide à domicile, Bastia devrait se relancer en prenant le meilleur sur Annecy qui a perdu ses 3 derniers déplacements.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

