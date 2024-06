L’Italie et la Turquie s’endorment

Italie 0-0 Turquie

Avoir un peu plus de spectacle à l’Euro ne serait pas de refus.

Dans le remake du match d’ouverture de l’Euro 2021, soldé par une victoire nette des Italiens (0-3), futurs vainqueurs du tournoi, l’Italie et la Turquie n’ont pas livré une prestation aussi enthousiasmante ce mardi. Le match nul (0-0) est oubliable, et pas sûr que les sélectionneurs respectifs, Luciano Spalletti et Vincenzo Montella, aient plus de certitudes à quelques jours de la compétition, si ce n’est que ce dernier ne pourra sûrement pas compter sur Ozan Kabak, sorti sur civière avant la pause.

Côté italien, Guglielmo Vicario a été préféré à Gianluigi Donnarumma et s’est montré sérieux sur l’une des seules actions turques. Face à Merih Demiral, à l’heure de jeu, le gardien de Tottenham est rapidement allé au sol pour repousser la tentative adverse. La première frappe cadrée de la rencontre est seulement survenue à la 52e minute, de la part de Mateo Retegui, alors que Bryan Cristante avait trouvé le poteau dans le temps additionnel du premier acte.

Il faudra montrer plus pour conserver son titre.

