L’OM se console en gagnant à Rennes

Rennes 0-1 Marseille

But : Kolašinac (57e)

C‘est une affiche qui pouvait promettre des étincelles, du jeu et des buts, ce dimanche soir, en Bretagne. Mais entre Rennes et Marseille, deux équipes en convalescence, chacune à leur manière, ça n’a pas été le grand spectacle attendu, malgré 45 premières minutes vivantes. Après ses deux échecs au Vélodrome contre le PSG et Annecy, l‘OM s’en est remis à la malice pour prendre le dessus sur les Rennais (0-1) et conforter un peu plus leur deuxième place au classement, reléguant notamment son adversaire du soir à neuf unités. Ce n’est pas une guérison, mais une belle consolation.

L’OM a joué au plus malin

La soirée a commencé très fort au Roazhon Park, entre le tifo des ultras rennais et le début de match intense des Marseillais, proches de refroidir l’enceinte bretonne dès les premières secondes avec un premier tir de Jordan Veretout contré par Benjamin Bourigeaud et une reprise de Cengiz Ünder à côté. L’international turc a de nouveau tenté sa chance pour chauffer les gants de Steve Mandanda, décisif quelques minutes plus tard devant Jonathan Clauss pour se rattraper d’un mauvais dégagement. De retour en 4-4-2, les Rennais sont sortis de la tempête, en remontant leur bloc pour ne pas subir le pressing phocéen, et ont pris le contrôle des débats. Des duels gagnés pour les Bretons, des maladresses techniques des deux côtés (coucou Nuno Tavares), et les meilleures occasions rennaises : Amine Gouiri a fait vibrer la barre de Pau Lopez, Tavares a contré la tête d’Arthur Theate et le portier marseillais a sauvé les meubles deux fois face à Karl Toko Ekambi et Arnaud Kalimuendo. Il y a eu de la vie, de la casse (Jérémy Doku, incertain avant la rencontre, sorti blessé à la 26e) et un dernier frisson provoqué par un centre tir de Benjamin Bourigeaud fuyant le cadre, dans une première période sans vainqueur.

Pendant que les quelque 30 000 spectateurs traînaient à la buvette pour recharger en galette-saucisse et fuir une sono beaucoup trop forte, Igor Tudor a décidé de laisser aux vestiaires Mattéo Guendouzi, très nerveux et remplacé par Ruslan Malinovskyi. La partie a repris sur un petit rythme, sans folie et avec beaucoup de déchet. Pas au niveau techniquement ? Peu d’occasions à se mettre sous la dent ? L’OM a donc misé sur la malice. Dans la confusion, Valentin Rongier a joué rapidement un coup franc pour trouver Ünder derrière le mur rennais, ce qui a surpris la défense bretonne et permis au Turc d’adresser un centre parfait devant le but pour Sead Kolašinac, qui a conclu de près (0-1, 57e). Les Rennais ont longtemps contesté, mais ils ont surtout perdu le fil après ce coup sur la tête, ne sachant pas comment répondre offensivement et laissant des espaces derrière, sur lesquels n’ont pas toujours sauté les Marseillais, qui ont eux réclamé un penalty sur Sanchez. Sans jamais réussir à emballer la fin de partie, le SRFC a timidement essayé de gratter un point, mais Toko Ekambi, Theate, Gouiri et Lovro Majer n’ont pas cadré. Cette fois, Rennes ne devrait plus revoir l’OM au classement cette saison.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – Spence, Omari, Theate, Truffert – Doku (D. Doué, 26e), Bourigeaud (Majer, 86e), Santamaria, Toko Ekambi – Gouiri, Kalimuendo (Salah, 73e). Entraîneur : Bruno Genesio.

OM (3-4-2-1-) : Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolašinac – Clauss (Kaboré, 80e), Rongier, Veretout, Tavares – Ünder (Ounahi, 86e), Guendouzi (Malinovskyi, 46e) – Sánchez (Vitinha, 86e). Entraîneur : Igor Tudor.

Les notes de Rennes-OM