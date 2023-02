Toulouse 2-3 Marseille

Buts : Dallinga (3e) et Onaiwu (87e) pour le TFC // Mbemba (52e), Ünder (59e) et Tavares (79e) pour l’OM

Deux équipes joueuses, portées vers l’offensive, et en pleine bourre en 2023 : il ne pouvait se passer rien d’autre qu’une partie décousue et agréable à suivre ce dimanche soir sur la pelouse toulousaine. Et on a été servis, tant le duel entre Toulouse et Marseille a livré son lot de rebondissements et de gourmandises. Au bout, c’est un OM méconnaissable en première période qui l’a emporté, en se réveillant au retour des vestiaires, et qui continue donc de mettre la pression sur le PSG en haut du classement.

Marseille d’abord fessée par le Téfécé…

Dans l’euphorie d’un Stadium déchaîné, la bande de Montanier réalise une entame parfaite : sur la première incursion dans le camp adverse, Desler déclenche un centre millimétré vers Dallinga, qui coupe parfaitement la trajectoire et trompe López (1-0, 3e). Marseille est surprise d’entrée, tente tant bien que mal de s’installer dans la moitié de terrain du Téfécé, mais se fait globalement manger par l’intensité mise par les Violets. Hormis une grosse parade de Dupé sur une tentative du gauche de Clauss (9e), les locaux sont très peu inquiétés et passent même tout proches de faire le break rapidement. Sur une énième contre-attaque éclair, Dallinga rate cette fois son duel face au portier de l’OM, auteur d’un double arrêt pour maintenir les siens dans le match (18e). À la pause, les spectateurs du Stadium sont gâtés : ils ont vu 17 tirs (!) en 45 minutes, leur équipe mener au score, et Igor Tudor devenir fou sur la touche.

… avant d’être renversant

Au retour des vestiaires, le technicien croate fait entrer Malinovskyi à la place d’Ounahi, décevant. Et, comme par magie, son équipe retrouve instantanément des couleurs. Après avoir lui-même obtenu un corner, Mbemba remet l’OM à hauteur en catapultant une demi-volée dans les filets de Dupé (1-1, 52e). Le rapport de force s’inverse, Marseille pousse, et la punition tombe : sur un nouveau corner, Ünder envoie à son tour une demi-volée parfaite dans la cage toulousaine. L’arbitre de touche signale un hors-jeu dans un premier temps, avant de voir la VAR finalement valider le but (1-2, 59e). Toulouse repart à l’assaut, mais la réussite n’est plus là, notamment pour Rouault, laissé seul dans la surface marseillaise, mais qui ne cadre pas sa frappe (68e). En face, l’OM se contente de sortir sur des phases de transition, et c’est sur l’une d’entre elles que Tavares creuse l’écart, en faisant parler sa puissance et en décochant un missile inarrêtable pour Dupé (1-3, 79e). Montanier ne lâche pas l’affaire et réalise alors quatre changements pour redonner du peps à son équipe. Bien senti, puisqu’Onaiwu, tout juste lancé dans la bataille, redonne de l’espoir au Téf’ sur une magnifique volée au deuxième poteau (2-3, 87e). Trop tard néanmoins pour les Violets, qui s’inclinent pour la première fois dans leur antre depuis début novembre, et restent onzièmes. Bonne opération pour l’OM, qui reprend sa place de dauphin du PSG chipée par Monaco plus tôt dans la journée, et peut toujours espérer revenir dans la course au titre en cas de victoire dans le Classique la semaine prochaine.

Toulouse (4-3-3) : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo – Dejaegere (Chaïbi, 67e), Spierings, Van den Boomen (Genreau, 84e) – Aboukhlal (Onaiwu, 84e), Dallinga (Hamulic, 81e), Ratao (Birmančević, 80e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Marseille (3-4-2-1) : López – Mbemba, Balerdi, Kolašinac (Bailly, 85e) – Clauss (Kaboré, 85e), Rongier, Veretout, Tavares – Ünder (Guendouzi, 72e), Ounahi (Malinovskyi, 46e) – Sánchez. Entraîneur : Igor Tudor.