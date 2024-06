L’OM aurait accepté une offre d’achat pour Gigot

La fin des haricots pour Gigot ?

L’Olympique de Marseille a échoué dans sa quête d’Europe pour la saison prochaine, il est donc temps de dégraisser pour le club phocéen. Toujours dans l’incertitude concernant l’arrivée ou non de Roberto De Zerbi, cela n’empêche pas Pablo Longoria de commencer à travailler, et Samuel Gigot pourrait être le premier joueur à faire les frais de la saison loupée des Marseillais. Une première vraie vente après le départ de Vitinha et l’option d’achat levée par le Genoa.

Selon les informations de La Provence, l’OM aurait accepté une offre de 3,8 millions d’euros en provenance de Trabzonspor pour le défenseur central. Ce transfert serait vu d’un bon œil sur le plan économique, puisque le vice-capitaine de l’OM la saison dernière avait été recruté pour 500 000 euros en janvier 2022 et touchait un peu plus de deux millions d’euros de salaire par an. Souvent critiqué pour son agressivité trop importante, le joueur formé à Arles pourrait donc bien rebondir en Turquie. Il ne manquerait plus que l’accord entre le joueur et le club turc.

Les chevilles des attaquants de Ligue 1 sont soulagées.

