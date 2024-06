Vitinha quitte définitivement l’OM pour le Genoa

Le mariage n’aura vraiment pas duré.

Actuellement prêté au Genoa par l’Olympique de Marseille, Vitinha va rester sur les bords de la Méditerranée, mais cette fois-ci du côté italien. Selon les informations de Sky Sports Italia, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert à hauteur de 15 millions d’euros, avec une clause de rachat potentielle pour le club phocéen. C’est donc la fin d’un feuilleton qui aura duré quelques mois, pour un joueur qui n’a jamais trouvé sa place depuis son arrivée au club le 31 janvier 2023 pour 32 millions d’euros.

Le divorce était voulu par les deux parties, l’OM souhaitant alléger sa masse salariale et récupérer un petit chèque bienvenu en ces temps incertains financièrement, et l’attaquant portugais voulant se relancer. Il avait même déclaré sa joie de rebondir à Gênes, d’après une interview pour la Gazzetta dello Sport : « Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha, mais le choix ne dépend pas de moi. J’aimerais rester, mais cela dépend de tant de facteurs. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir, car le prêt sera jusqu’en juin. » La recrue la plus chère de l’histoire de l’OM quitte donc le club sur la pointe des pieds, et s’inscrit dans la lignée des nombreuses erreurs de casting du mercato marseillais, avec seulement 6 buts et 4 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues.

Viti fait, mal fait.

